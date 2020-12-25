تعرف على مباريات الغربية وكفر الشيخ في جولة مرتقبة بالقسم الثالث

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام غدا السبت مباريات أندية الغربية وكفر الشيخ، بالجولة الخامسة، للموسم الحالي من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي كلاً من، مطوبس مع دسوق، واتحاد بسيون مع مركز شباب كوم حماده، وسبورتنج كاسل مع الحامول.

ويلعب شباس الشهداء مع بلطيم وسمنود مع الحنفي، وسيدي سالم مع صيد الملحة، وسيدي غازي مع الزعفران.

ترتيب المجموعة الثامنة

1- صيد المحلة 12 نقطة
2- شباب كوم حماده 10 نقاط
3- بلطيم 7 نقاط
4- سيدي سالم 7 نقاط
5- سمنود 7 نقاط
6- سبورتنج كاسل 6 نقاط
7- عثماسون 5 نقاط
8- شباس الشهداء 5 نقاط
9- سيدي غازي 5 نقاط
10- كوم حماده 4 نقاط
11- الحنفي 4 نقاط
12- الحامول نقطتين
13- دسوق نقطتين
14- مطوبس نقطة وحيدة
15- اتحاد بسيون نقطة وحيدة
16- الزعفران بلا نقاط
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