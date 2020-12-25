تعرف علي تفاصيل التعاون الأول لهنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعد الزواج !

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تستعد الفنانة هنادى مهنى، وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، فى بطولة فيلم ليلة العيد مع المخرج سامح عبدالعزيز، والذى يتم تصويره حالياً فى حارة السبكى بالحزام الأخضر فى منطقة 6 أكتوبر، ليكون الفيلم هو العمل الأول الذى يجمع الثنائى بعد زواجهما فى شهر نوفمبر الماضى.




فيلم ليلة العيد تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج أحمد السبكى وبطولة يسرا، سميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم موضوع القهر الذى تتعرض له المرأة فى الحياة بوجه عام.




وكان الظهور الأول للثنائى أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بعد حفل زفافها، على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42 حيث قطعا اجازة شهر العسل لحضور العرض الخاص لمسلسل أنصاف مجانين الذى يقوم ببطولته أحمد خالد صالح.

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