'الأعلى للإعلام' ينعى المستشار لاشين إبراهيم: وطني عمل حتى آخر أيام حياته

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.





وقال المجلس في بيان له، إن المستشار لاشين إبراهيم ظل حتى آخر أيام عمره يعمل بجد وإخلاص في خدمة بلاده، وكان وطنيًا شريفًا، واستطاع أن يعبر مع زملائه في إنجاز الاستحقاقات الدستورية بانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب باحترافية عالية.



