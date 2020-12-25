بعد إعلان يسرا.. إيناس الدغيدي تلاحق يسرا وتصاب بفيروس كورونا المستجد











وسبق أن أعلنت الفنانة يسرا إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أنها لا تعرف حتى اللحظة بمصدر إصابتها بالفيروس.









وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، من أبرز المخالطين للفنانة يسرا، حيث جمعتهما عدد من المناسبات في الفترة الأخيرة، ولكن المصادر أوضحت أن يسرا ليست هي مصدر الإصابة المباشر للدغيدي.







وأصيب عدد كبير من نجوم الفن خلال الفترة الأخيرة منهم الفنان كريم فهمي.

أُصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب إصابة يسرا مساء أمس وأشارت أنها تتمنى التعافي من الفيروس في أسرع وقت.