مباريات حاسمة لغزل شبين وتلا وميت خلف والشرقية وعرب الرمل بالقسم الثالث

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام غداً السبت، مباريات حاسمة في الموسم الحالي من دوري القسم الثالث، حيث تشهد المجموعة العاشرة، مواجهات من العيار الثقيل، أهمها لقاء الشرقية وبلبيس في موقعة كروية مرتقبة.

ويخوض غزل شبين لقاء هام على ملعبه أمام فريق مركز شباب ديرب نجم، ويحل فريق مركز شباب تلا ضيفً ثقيلاً على نادي ديرب نجم.

ويخوض مركز شباب عرابي لقاء قوي مع فريق مركز شباب بطا، ويستضيف فريق ميت خلف نظيرة فريق نادي منوف في لقاء من نوع خاص لرغبة الفريقان في العودة مواصلة الإنتصارات بالمسابقة.

ويخوض فريق فاقوس لقاء صعب أمام أبو كبير، بملعب مركز شباب الديدامون، ويلعب مركز شباب أبو حماد مع فريق عرب الرمل ويرغب كلا الفريقان في خطف الثلاث نقاط لعودة الثقة من جديد.

ويحصل فريق ميت خاقان على راحه في تلك الجولة المرتقبة.

وشهدت الجولة السابقة، فوز تلا على شباب ديرب بهدف، وخسار الغزل من بلبيس، بهدف، وفوز الشرقية على منوف بثنائية نظيفة، وتعادل عرب الرمل مع ميت خلف بدون أهداف.

كما حقق أبو كبير إنتصار عريض على أبو حماد بثلاثة أهداف مقاب هدف، وخسر بطا على ملعبه من فاقوس بهدف دون رد، وتمكن ميت خاقان من الفوز على نادي ديرب بهدفين دون رد.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- الشرقية 12 نقطة
2- بلبيس 10 نقاط
3- فاقوس 9 نقاط
4- تلا 9 نقاط
5- ميت خلف 7 نقاط
6- ميت خاقان 7 نقاط
7- منوف 6 نقاط
8- ابو حماد 6 نقاط
9- أبو كبير 4 نقاط
10- بطا 3 نقاط
11- ديرب نجم 3 نقاط
12- غزل شبين نقطتين
13- عرب الرمل نقطتين
14- شباب ديرب بلا نقاط
15- شباب عرابي بلا نقاط

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