الخارجية تنعى المستشار لاشين إبراهيم: قامة قضائية مشهود لها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم تنعى فيه ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

وتابع البيان: "رحم الله الفقيد الذي كان مثالًا يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاشين ابراهيم الخارجية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن