الخارجية تنعى المستشار لاشين إبراهيم: قامة قضائية مشهود لها

أصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم تنعى فيه ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية صباح اليوم.





وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.



