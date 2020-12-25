الحكومة تكشف حقيقة لافتات "الحظر يقترب" ببعض محافظات الجمهورية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح المجلس الإعلامي التابع لمجلس الوزراء اليوم الجمعة حقيقة المنشور المتداول في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لنشر الحكومة أي لافتات إعلانية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين، مُشددًا على أن تلك اللافتات ما هي إلا حملات إعلانية تتبع إحدى شركات الدعاية والإعلان، ولا علاقة للحكومة بها نهائيًا.

وأكد مجلس الوزراء أنه قد تم على الفور التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك اللافتات من كافة الشوارع لمخالفتها لمعايير وأخلاقيات الدعاية والإعلان وحفاظًا على الأمن والسلم المجتمعي، مُحذرًا المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
الحكومة تكشف حقيقة لافتات "الحظر يقترب" ببعض محافظات الجمهورية
الحكومة تكشف حقيقة لافتات "الحظر يقترب" ببعض محافظات الجمهورية

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