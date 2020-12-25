إنطلاق مباريات القسم الثالث في مطروح

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت مباريات القسم الثالث للمجموعة الثانية عشر (ب) لأندية مطروح موسم 2021/2020.

ومن المقرر أن يقام مباراتين في إفتتاح مباريات المجموعة حيث يواجه فريق الزهور الصاعد حديثا من القسم الرابع نظيرة فريق برج العرب بمركز شباب الهلال.

 بينما يواجه في المباراة الثانية فريق المصري السلومي فريق الهلال بملعب المدينة الشبابية بأبوقير وتقام المباراتين في الثانية والنصف عصرا.

وتختتم مباريات المجموعة الأحد بمباراتين حيث يلتقي فريق شباب الضبعة مع فريق الشرطة بملعب المصنع الحربي بالأسكندرية، وفي المباراة الثانية يلاقي فريق الحرية فريق مطروح بملعب المدينة الشبابية بأبوقير وتقام المباراتين في الثانية والنصف.

وتتكون المجموعة الثانية عشر (ب) مطروح من 9 فرق وهم : مركز شباب الحمام ، والزهور، ومركز شباب برج العرب، والمصري السلومي، والهلال، وشباب الضبعة، والشرطة، والحرية، ومطروح.

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