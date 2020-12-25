نادي القضاة ينعى المستشار لاشين إبراهيم: ذو سيرة عطرة ومحمودة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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نعى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، ببالغ الحزن والأسى المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ويستذكر نادي القضاة بمناسبة هذا المصاب الجلل، ما كان للراحل من سيرة عطرة وجهود محمودة ؛ إذ أفنى الفقيد حياته في خدمة القضاء، والتي بدأت عند تعيينه وكيلا للنائب العام عقب تخرجه من كلية الحقوق عام 1980، وتدرج بالعمل القضائي حتى أصبح نائبا لرئيس محكمة النقض، ثم ترأس الهيئة الوطنية للانتخابات منذ عام 2017 والتي تولت في عهده الإشراف على العديد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على تعديل الدستور. وكان فيها سيادته مثالا يحتذى به للقاضي المصري. 

وتقدم نادي قضاة مصر بأحر التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله سبحانه أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان،وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة.

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