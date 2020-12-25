قبل الطرح.. تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد











ويكشف"الفجر الفني" تفاصيل ألبوم الهضبة قبل طرحه بساعات قليلة، الألبوم يضم 14 أغنية من ضمنهم الأغاني"السينجل" التي طُرحت خلال الفترة القليلة الماضية، ويتعاون مع عمرو، في الألبوم عدد من الموزعين أبرزهم عادل حقي، توما،أحمد عادل، رامي سمير، والملحنين،محمد يحيى، عزيز الشافعي، إسلام زكي، خالد عز، والشعراء تركي آل الشيخ، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، خالد تاج الدين، صابر كمال.













ونكشف أيضًا عن تفاصيل أغنية"يا أنا يا لأ" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي.





جدير بالذكر أن عمرو دياب قد طرح خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما "محسود" و"يا أنا يا لأ" ضمن حملته الدعائية لألبومه الجديد.





يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية مساء اليوم عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات"يوتيوب".