بكلمات مؤثرة.. محمد رشاد يواسى يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان محمد رشاد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر محمد رشاد عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له برفقة الفنانة يسرا، وعلق قائلاً"ألف سلامة عليكي يا غالية على قلبي وقلوب ناس كتيرة، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة ويديم عليكي صحتك".




يذكر أن آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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