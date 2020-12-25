حصاد الأهلي في 2020.. نجاحات محلية وإفريقية وإخفاقات محدودة (أرقام)

أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2020 والذي شهد العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق كرة القدم بالنادي الأهلي سواء على مستوى الصفقات أو البطولات والألقاب التي حصدها الفريق، إضافة إلى أرقام الفريق الأحمر في مختلف البطولات التي شارك بها خلال العام الحالي.





أرقام الأهلي في 2020:





خاض الأهلي 42 مباراة في مختلف البطولات المحلية والإفريقية خلال عام 2020، حقق المارد الأحمر 31 انتصارًا، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، سجل لاعبوه 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.





لعب الفريق الأهلاوي 28 مباراة في الدوري المصري خلال العام الحالي فاز في 22 مباراة، خسر مباراة وحيدة وتعادل في 5 مباريات أخري، كما خاض 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حقق 6 انتصارات و3 تعادلات.





وخاض الأهلي 4 مباريات بكأس مصر فاز في 3 مباريات وتعادل في النهائي مع طلائع الجيش وحسم اللقب بركلات الترجيح، كما لعب مباراة وحيدة بكأس السوبر المصري أمام الزمالك وخسرها بركلات الترجيح 4-3.





صفقات الأهلي في 2020:





أبرم النادي الأهلي عدة صفقات خلال عام 2020، حيث تعاقد مع السنغالي أليو بادجي ومحمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.





كما تعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية هم، بدر بانون، وأحمد رمضان بيكهام، وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى اللاعب أحمد عبد القادر العائد من رحلة احتراف في التشيك.





كما استعاد الأهلي جهود 5 معارين هم، ناصر ماهر وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومحمد شريف وأكرم توفيق.





بطولات الأهلي في 2020:





نجح النادي الأهلي في حصد 3 بطولات خلال عام 2020، حيث توج بلقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة في الموسم الماضي.





كما حقق الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد فوزه على الزمالك 2-1 في نهائي القرن.





وتوج الأهلي بكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بعد فوزه على طلائع الجيش في نهائي البطولة بركلات الترجيح.





وخسر الأهلي بطولة وحيدة في عام 2020 هي كأس السوبر المصري ضد غريمه الزمالك حيث خسر 4-3 بركلات الترجيح.



