بإطلالة رقيقة.. درة تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة درة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت درة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإبتسامة عفوية رقيقة، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "يوم وليلة"، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، خاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل.

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