هل يمكن تعقيم الشيشة للوقاية من كورونا؟... طبيب يجيب (فيديو)

حذر الدكتور محمد سامي، أخصائي تغذية، من شرب الشيشة خلال الفترة الحالية بالتحديد في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروسات تظل عالقة في تجويف الشيشة حتى لو تم تعقيمها.





وأشار "سامي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن دخان السجائر والشيشة يؤثر سلبيا على المناعة، منوها بأن المدخن عندما يصاب بفيروس كورونا يحتاج إلى عناية مركزة، والمضاعفات التي يتعرض لها تكون أكبر، بعكس غير المدخن يمكن علاجه بصورة أسهل.



