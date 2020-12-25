الخطيب يتوجه إلى الإمارات لحضور حفل جلوب سوكر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يتوجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة صباح غد السبت لحضور حفل جلوب سوكر والمقرر له بعد غد الأحد، وتسلم جائرة نادي القرن للمارد الأحمر كأكثر الفرق تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط.


وكان مجلس الأهلي قد تلقى دعوة من مؤسسة جلوب سوكر، لحضور الاحتفالية بعد فوز القلعة الحمراء بالجائزة.


وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف اول أمس الأربعاء، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.


ويستانف الأهلي تدريباته غدا السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

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