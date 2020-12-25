أبرزهم رمضان والجوكر.. 10 صفقات هزت عرش الكرة المصرية في 2020

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية العام الحالي 2020 والذي شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية، بعضها أحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري نظرًا للظروف التي صاحبتها أو بسبب القيمة المالية الضخمة لتلك الصفقات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الصفقات القوية التي هزت عرش الكرة المصرية خلال عام 2020:-





1- رمضان صبحي:





تأتي صفقة انتقال رمضان صبحي من هيدرسفيلد تاون إلى نادي بيراميدز على رأس الصفقات التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الكروي المصري، خاصة وأن الجماهير لم تتوقع رحيل اللاعب عن النادي الأهلي والانتقال للفريق السماوي بالإضافة للقيمة المالية الكبيرة التي دفعها بيراميدز لضم اللاعب.

2- أحمد فتحي:





رغم توقيعه على عقود انتقاله إلى بيراميدز قبل شهور من بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى أن جماهير الأهلي كانت تأمل في أن يتراجع أحمد فتحي عن الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء و البقاء مع الفريق ولكن هذا لم يحدث وانتقل "الجوكر" إلى النادي السماوي بعد مسيرة حافلة بالبطولات والانجازات مع المارد الأحمر.





3- شريف إكرامي:





انتقال شريف إكرامي من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز من الصفقات القوية التي حدثت خلال عام 2020، وبعد سنوات طويلة قضاها اللاعب داخل القلعة الحمراء قرر الرحيل إلى النادي السماوي بعد رفض مسئولي الأهلي تمديد عقده في نهاية الموسم الماضي.





4- ألكسندر ياكوبسن:





عودة المحترف المصري أمير عادل الشهير بـ"ألكسندر ياكوبسن" إلى الدوري المصري من الصفقات الهامة التي شهدها العام الحالي، خاصة وأن اللاعب وقع في البداية عقود انتقاله لنادي الزمالك ولكن رفض البرتغالي باتشيكو مدرب الأبيض إتمام التعاقد معه لينتقل بعدها إلى نادي وادي دجلة.





5- آري بابل:





المهاجم الأنجولي آري بابل من الصفقات الهامة التي شهدها سوق الانتقالات الصيفية الماضي، بعد اتفاق اللاعب مع نادي الزمالك، ثم إعلان انتقاله لنادي التعاون السعودي، أعلن النادي الإسماعيلي إتمام التعاقد معه ليقود هجوم الفريق بالموسم الحالي.

6- طاهر محمد طاهر:





من الصفقات القوية التي أبرمها النادي الأهلي خلال عام 2020 التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب صاحب الموهبة الكروية الكبيرة والإمكانيات الفنية الهائلة لتدعيم صفوف الفريق، وجاء حسم الصفقة بعد منافسة شرسة من الزمالك لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي.





7- علي غزال:





عندما نتحدث عن أبرز صفقات الأندية المصرية في 2020 لا يمكن أن نغفل اسم علي غزال مدافع منتخب مصر العائد من رحلة احتراف، بعد اتفاق اللاعب على الانضمام لنادي سموحة، طلب مسئولي الزمالك التعاقد معه، قبل أن يرفض باتشيكو ضم اللاعب، ليكمل "غزال" إجراءات انتقاله للنادي السكندري ليشارك مع الفريق بالموسم الحالي.





8- أحمد الشيخ:





بعد رفض الأهلي قيد اللاعب في قائمته بالموسم الجديد وفسخ التعاقد معه، اتفق اللاعب مع مسئولي الزمالك على الانضمام للفريق ووقع بشكل رسمي على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم ولكن لم تكتمل الصفقة، ليتعاقد معه نادي بيراميدز لتعزيز صفوف الفريق بالموسم الحالي.





9- بدر بانون:





يعد انتقال بدر بانون مدافع الرجاء السابق إلى النادي الأهلي المصري من الصفقات المميزة في 2020، حيث يعد اللاعب من أفضل المحترفين الأجانب بالدوري المصري، كما حصد مؤخرا جائزة أفضل لاعب عربي في العام الحالي من قناة أبوظبي، ويعتبر إضافة قوية للفريق الأحمر وللكرة المصرية.





10- رجب بكار:





ارتبط اسم رجب بكار مدافع بيراميدز السابق بالانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بعد مفاوضاتهما لضمه في الميركاتو الصيفي وانتشرت أنباء عديدة بشأن انتقاله إلى أحد "القطبين" في الموسم الجديد، قبل أن يفاجئنا اللاعب بانتقاله إلى نادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز.



