بعد وفاته بكورونا.. ماذا تعرف عن المستشار لاشين إبراهيم؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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صدم الوسط السياسي المصري خلال الساعات الأخيرة برحيل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، حيث توفي في أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية، بعد صلاة العصر اليوم.

وأعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفي لإنهاء الإجراءات ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن المستشار لاشين إبراهيم الذي رحل عن عالمنا متأثرا باصابته بفيروس كورونا:

- تخرج المستشار لاشين، من كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائى حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

 - في عام 2010، انتقل للعمل بنيابة النقض بدولة الكويت بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل هناك، واستمر عمل لاشين لمدة 6 سنوات في الكويت، وبعدها عاد لمصر وباشر عمله كنائب لرئيس محكمة النقض.

- تم اختيار المستشار لاشين إبراهيم، في أكتوبر 2017، كرئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات، بعد ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وصدر قرار جمهورى فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

- أدار لاشين، أكثر من عملية انتخابية خلال فترة توليه، منها انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور وانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

يذكر أن الفقيد كان مقيما بمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب حيث إصيب بفيروس كورونا وتم حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي منذ أيام.

ومن جانبها، نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات .

وكان المستشار لاشين إبراهيم، يشغل منصب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الأعوام الماضية كأول رئيس للهيئة بعد إعدادها بموجب الدستور، وتولي الإشراف على انتخابات الرئاسة والشيوخ والنواب.

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