خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية"يا أنا يا لأ" للهضبة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
ساعات قليلة تفصلنا عن طرح ألبوم عمرو دياب، الجديد الذي من المقرر طرحه في تمام الثامنة مساءً عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".



وعلم "الفجر الفني" من مصادره تفاصيل أغنية "يا أنا لأ" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي.



في سياق أخر شارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.



ونشر دياب مؤخرًا مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها منذ أيام قليلة، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدي لغناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.



وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر نشر فيها فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: الله الله الله إيه الحلاوة دي.. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت.

كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن اعاد نشره قائلًا: برافو ياتامر.



وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني محسود، ورد عليه الهضبة معلقًا: الله يا أبو حميد أحسنت.

أخبار تهمك

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وبطل النيجر في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

11:06 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن