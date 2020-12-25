اليوم العالمي للغة العربية بثقافة بني سويف

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أعد بيت ثقافة ابوسليم لقاء حواري عن محطة الضبعة النووية كأول مشروع لبناء محطة نووية لإنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء بمطروح، إلى جانب ورشة حكي عن "العلاج بالأعشاب" دارت حول تعريف الأعشاب وأنواعها وكيفية استخدام المفيد منها.




عقد بيت ثقافة الفشن ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، ألقاها كل من أحمد ماهر موجه عام اللغة العربية بالتعليم الثانوي وأحمد هيكل عضو نادي أدب الفشن، تناولت أهمية اللغة العربية كأساس لبعض لغات العالم، وهي لغة القرآن الكريم، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتخاطب والتواصل فحسب، بل وعاء تحمل موروث الأمة الثقافي والعلمي والتاريخي، كما أقيمت أمسية شعرية حول شعر العامية للشاعر أحمد جلال عضو نادي أدب الفشن، بحضور بعض أعضاء النادي، إلى جانب حفل توقيع ومناقشة ديوان "ليلة مش حمرا" للشاعر كريم عبد الوهاب، وناقش الديوان الشعراء أحمد هيكل، جاسر جمال الدين، أسامه بدر، وقدم المناقشة شريف صلاح، ويذكر أن الديوان فائز في المسابقة المركزية على مستوى الجمهورية 2020.




أقام بيت ثقافة اهناسيا الخضراء محاضرة حول شخصيات نسائية أثرت في الحركة الوطنية على سبيل المثال شجره الدر، صفيه زغلول، جميلة بو حريد وغيرهن، وفي نفس الإطار أقام بيت ثقافة ابوصير الملق محاضرة بعنوان "رائدات الحركة النسائية" ألقتها نجاح عويس موظفة بالشؤون الإجتماعية، تحدثت عن الإحتفال بيوم المرأة العالمي، وقد اقترنت الحركة النسائية في مصر بالحراك الثقافي والاستنارة، بجانب ذلك أقيمت محاضرة عن "النظافة من المنظور الدينى ضمن مبادرة شوراعنا عنواننا" ألقاها محمد شعبان.




وفي سياق متصل قدم نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة بني سويف محاضرة حول التعرف على نافذه properties من سطح المكتب، إلى جانب عقد لقاء الخاص بنادي الأدب بمشاركة مجموعة من الشعراء والمثقفين.

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