الأرصاد: الطقس بارد ليلا في معظم الأنحاء والعظمى 20 بالقاهرة (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون شبورة مائية صباحا وأن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس دافئًا على جنوب سيناء ومائلًا للدفء على شمال الصعيد مع رياح معتدلة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة مع رياح معتدلة على جنوب الصعيد، وأن يكون الجو باردًا في فترات الليل على معظم الأنحاء وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 20 والصغرى 12
الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 12
بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14
دمياط العظمى 20 والصغرى 14
الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 12
السويس العظمى 21 والصغرى 12
العريش العظمى 20 والصغرى 12
طابا العظمى 22 والصغرى 11
سانت كاترين العظمى 17 والصغرى 7
شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 17
الغردقة العظمى 23 والصغرى 14
الفيوم العظمى 20 والصغرى 9
بني سويف العظمى 20 الصغرى 8
المنيا العظمى 20 والصغرى 9
أسيوط العظمى 21 والصغرى 9

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