وزيرة الهجرة تنعى المستشار لاشين إبراهيم.. وتؤكد: كان وطنيًا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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نعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببالغ الأسى والحزن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة.

وتابعت: "المستشار الراحل لاشين إبراهيم كان رجلأ وطنيًا مخلصًا، وكان دائمًا أحد أهم الداعمين لنا في أوقات إجراء الاستحقاقات الدستورية المختلفة للمصريين بالخارج طيلة فترة عمل الوزارة وكان آخرها انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ولم يدخر أبدًا أي جهد في تقديم العون والمشورة".

وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرته، داعية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.

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وزيرة الهجرة لاشين ابراهيم

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