حصاد 2020: أبرز ضحايا فيروس كورونا من نجوم كرة القدم

يعاني العالم جميعا من فيروس كورونا خلال 2020، وخاصة نجوم كرة القدم الذين أصيبوابهذا الوباء ومثل كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ولويس سواريز ونيمار وكيليان مبابي.





كما نال الوباء من مدربي كرة القدم مثل الأرجنتيني دييغو سيميوني والإسباني ميكيل أرتيتا والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.





وفيما يلي أبرز ضحايا "كوفيد-19" من نجوم المستطيل الأخضر:





لويس سواريز (أتلتيكو مدريد)

كشف الاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم في 17 نوفمبر(تشرين الثاني) عن إصابة لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب أوروجواي بكوفيد-19 خلال معسكر منتخب بلاده استعدادا لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.





وأحبط كورونا الآمال العالقة على رؤية أول لقاء للاعب الحالي في صفوف أتلتيكو مدريد، ضد فريقه السابق برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.





محمد صلاح (ليفربول)

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 13 نوفمبر(تشرين الثاني) عن إصابة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفيروس كورونا المستجد (كورونا)، أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، ولكن دون وجود أية أعراض، وتعافي بعد أيام من الفيروس وعاد سريعا إلى المشاركة في صفوف "الريدز".





محمد النني (آرسنال)

وبعد أيام، أعلن الاتحاد نفسه رسميا إصابة محمد النني؛ لاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا.





إدين هازارد (ريال مدريد)

أكد نادي ريال مدريد في 7 نوفمبر(تشرين الثاني) إصابة البلجيكي إدين هازارد بالفيروس التاجي، ما ظهر خلال آخر اختبار خضع له لاعبو "الميرينغي" قبل مواجهة فالنسيا ضمن الجولة التاسعة من "الليغا".





كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

أصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بكورونا، حسبما أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولهذا السبب اضطر اللاعب لمغادرة معسكر منتخب بلاده قبل أيام من مواجهة السويد ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.





كيليان مبامي (باريس سان جيرمان)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 7 سبتمبر(أيلول) إصابة النجم كيليان مبابي بـ"كوفيد-19"، ليتأكد غيابه عن مواجهة كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.





وأشار الاتحاد الفرنسي في بيانه إلى أن "نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وتم سحبه من المعسكر بعد الحصول على النتائج بنهاية التدريب قبل العودة إلى منزله".





نيمار (باريس سان جيرمان)

ثبتت إصابة نيمار، اللاعب صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، بالفيروس التاجي بعد عودته من عطلة قضاها في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حسبما أكد ناديه، باريس سان جيرمان مطلع سبتمبر(أيلول).





باولو ديبالا (يوفنتوس)

أكد الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي في 21 مارس(آذار) إصابته بفيروس الكورونا المستجد بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها وكشفت أيضاً عن إصابة رفيقته العاطفية.





كالوم هودسون أودوي (تشيلسي)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في 13 مارس (آذار) إصابة مهاجمه كالوم هودسون أودوي بكورونا، ليعد أول لاعب في "البريميير ليغ" يتعرض للمرض المنتشر في جميع أرجاء العالم والقادم من الصين.





مات دوهيرتي (توتنهام)

تعرض الظهير الأيمن لنادي توتنهام للإصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده مع منتخب جمهورية إيرلندا، وجاء ذلك بعد إجراء الفحص عليه قبل مباراة بلغاريا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-21.





دانييل روجاني (يوفنتوس)

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه دانييل روجاني بالفيروس التاجي رغم أن الأعراض لم تظهر عليه، وذلك في بيان رسمي.





وذكر البيان "جاء تحليل اللاعب دانييل روجاني إيجابيا بإصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لا أعراض عليه حتى الآن"، ليتنتهي الأمر بتعافيه.





أبرز المدربين المصابين:

دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد في 12 سبتمبر(أيلول) عن إصابة مدربه دييجو سيميوني بكورونا، وأوضح أنه لا يعاني من أية أعراض ويلتزم بإجراءات الحجر الصحي الموصى بها، ليتعافى بعد ذلك.





رازفان لوشيسكو (الهلال)

كشف نادي الهلال السعودي عن إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بالفيروس التاجي، وذلك بعد إجراء الفحوصات عليه، ليخضع بعد ذلك للعزل الصحي وفقاً للبروتوكول المتبع في الدوري السعودي.





ميكيل أرتيتا (آرسنال)

أكد نادي أرسنال الإنجليزي في 12 مارس (آذار) إصابة مدرب الفريق الأول لكرة القدم ميكيل أرتيتا بكورونا.





وتم إغلاق ملعب التدريب في لندن وعزل جميع الأشخاص الذين اختلط بهم المدرب الإسباني تبعا للإجراءات التي أوصت بها الحكومة البريطانية.





باتريس كارتيرون (التعاون)

أصيب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودي آواخر أكتوبر(تشرين الأول) بفيروس كورونا وخضع على الفور للحجر الصحي، وذلك بعد نحو شهر من رحيله من نادي الزمالك المصري بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.





بيتسو موسيماني:

أعلن النادي الأهلي بطل الدوري والكأس في مصر ودوري أبطال أفريقيا يوم 16 ديسمبر(كانون الأول) إصابة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد.





وخضع المدير الفني للأهلي للعزل الصحي وبروتوكول وزارة الصحة المصرية، بعدما ظهرت عليه أعراض المرض قبل خضوعه لـ"مسحة كورونا".





ولاتزال عينة موسيماني إيجابية بعد خضوعه لمسحة جديدة اليوم الخميس.





وعلى مستوى المنتخبات

كان منتخب مصر للشباب ضحية للفيروس التاجي، بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاده من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا إزاء تعرض الكثير من لاعبيه للإصابة بـ"كوفيد-19"، مما أعاق مشاركته أمام ليبيا وتونس بسبب النقص العددي للاعبين وهو (11 لاعباً و4 بدلاء من بينهم حارس مرمى)، مما أسفر في النهاية عن استقالة مدربه ربيع ياسين من إدارة الجهاز الفني للفراعنة.