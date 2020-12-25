دفن المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه في ميت عاصم ببنها

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلنت أسرة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دفنه بمقابر العائلة بقرية ميت عاصم مركز بنها، عقب الإعلان عن وفاته اليوم متأثرًا بإصابته بكورونا منذ 25 يوما، حيث كان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة. 

وتوجه أقارب وأبناء الفقيد للمستشفى لإنهاء الإجراءات، ومن المقرر إجراء الجنازة فور وصول الجثمان للقرية اليوم ولم يعلن عن إقامة عزاء من عدمه. 

فيما سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدان ابنها المستشار لاشين داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. 

يذكر أن الفقيد كان مقيما يمدينة بنها ولم يظهر خلال مؤتمرين للهيئة قبل 25 يوما خلال انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أصيب بفيروس كورونا، وجرى حجزه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة. 

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالقليوبية وبنها لدفتر عزاء للفقيد بعد إعلان الوفاة داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان. 

كانت أسرة الفقيد وأقاربة بالقليوبية وببنها وقد أعلنوا وفاة المستشار لاشين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وفيس بوك وكتبوا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في ذمه الله متأثرا بفيروس كورونا ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته"

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم لاشين من أبناء قرية ميت عاصم مركز بنها وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأصيب منذ 25 يوما بالكورونا وتم حجزه في مستشفى بالقاهرة على أجهزة التنفس الصناعي حتى أعلنت وفاته صباح اليوم، وتوجه أقاربه لاستلام الجثمان وتقرر دفنه بالقرية خلال الساعات المقبلة في مسقظ رأسه ولم يتم الإعلان عن موعد محدد للعزاء والدفن حيث من المقرر دفنه فور وصول الجثمان للقرية.

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وفيات كورونا لاشين ابراهيم كورونا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

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