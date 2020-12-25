الري: تبطين الترع يقضي على مشكلة عدم وصول المياه للمزارعين (فيديو)

قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، إنه جرى الانتهاء من طرح 4500 كم من الترع ضمن المشروع الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبطين الترع بواقع 7000 آلاف كم، أي أنه تبقى 2500 كم، وجرى تنفيذ تبطين 610 كم موزعة على أنحاء الجمهورية كافة، وهو ما يعني أن المشروع يسير وفق المعدلات المطلوبة، وسيجرى الانتهاء منه خلال عامين.





وأضاف إبراهيم خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، "هذا المشروع تأخر كثيرًا، لأن تأهيل الترع كان يجب أن يبدأ منذ فترات طويلة، لأن حالتها تغيرت عن الحالة التي كانت قد أنشئت عليها منذ أكثر من 100 عام، وذلك نتيجة لأعمال الصيانة والتعديات وسلوكيات الأهالي والمواطنين".



