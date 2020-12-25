تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإسباني

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق ومحبي الدوري الإسباني في كل مكان، مباريات الجولة السادسة عشر من عمر المسابقة المحلية، في ظل التنافس الشرس بين جميع الفرق.


ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 32 هدف، بالتساوي مع جاره ريال مدريد بنفس الرصيد من النقاط.


ويحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة عن إشبيلية صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.
إشبيلية × فياريال.
برشلونة × إيبار.
ليفانتي × ريال بيتيس.
قادش × بلد الوليد.
غرناطة × فالنسيا.
أتلتيكو مدريد × خيتافي.
سيلتا فيجو × هويسكا.
إلتشي × ريال مدريد.
أتلتيك بلباو × ريال سوسيداد.
أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس.

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