الإحتفال باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر عدد من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، حيث قدم قصر ثقافة الغردقة عرض فني لفرقة الفنون الشعبية، بدأ بأغنية أهلا وسهلا، ثم رقصة الرفحي ورقصة الصيادين "مد الزراع" وأختتم العرض بأغنية "هلت ليالي"، كما عقد نادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "تعليم مبادئ برنامج wondows  للمبتدئين" ألقتها شروق محمد حسين لعدد من الرواد، بجانب ذلك أقيمت ورشة فنية للفنون التشكيلية تضمنت تعليم مبادئ الرسم بإستخدام ألوان الرصاص والفلوماستر والإسكتشات مع المدربة إيرين رشدي، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين بإدارة الغردقة التعليمية.




بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للغة العربية نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "لغتنا العربية" ألقتها سهير إبراهيم موضحة أن اللغه العربية هي لغة القرآن وهو الشيء الأهم الذي أبرز مكانتها، حيث حملت دور أفضل وسيلة لنقل أسمى المعاني في هذا الكتاب العظيم، كما أنها حفظت بحفظه عبر الأزمان، ولما فيها من ميزات ذكرتها بعض الدراسات كخلوها من كل العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى اندثار اللغات وزوالها عبر الزمن، إلي جانب ذلك أقام البيت أمسية شعرية للشعراء محمد أحمد والحسين حامد ورجب أحمد، بالإضافة إلي فقرة غنائية بعنوان "مصر يابلدى" مع الفنان محمد الرحلاوى




أقام بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "لماذا أنزل القرآن باللغة العربية" حاضرها محمد أبو المجد بالمدرسة الإعدادية بنين بالحمراوين، مستهلًا المحاضرة بقوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ" فقد كان من الطبيعي أن يتم نزول القرآن باللغة العربية التي هي لغة النبي محمد (ص) ولغة قومه الذين يعيش معهم فقد كانت قريش أهل فصاحة وبلاغة فنزل القرآن متحديا إياهم أن يأتوا بمثله أو آية من مثله فعجزوا عن ذلك.




عقد قصر ثقافة أبو رماد فقد أقام محاضرة بعنوان "عيد النصر" ألقاها صلاح فارس بمدرسة محمد فريد الابتدائية، بأبو رماد موضحا أن مصر تحتفل يوم 23 ديسمبر من كل عام  بذكرى إنتصار الشعب المصري والإرادة المصرية على قوات العدوان الثلاثي البريطاني والفرنسي والإسرائيلي عام 1956 ففي هذا اليوم أتم الانجليز والفرنسيون انسحابهم من المدينة الباسلة بورسعيد التي أنزلوا قواتهم بها إبان العدوان الثلاثي على مصر، والذي حل على مصر بعد قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس  .

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