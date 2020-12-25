"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

نعت مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر "ش.م.م"، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتتقدم "الفجر" بخالص التعازي للفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.





وتوفى منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد صلاة العصر، اليوم.





المستشار لاشين إبراهيم، من خريجي كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وصدر قرار جمهوري فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.



