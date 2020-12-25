مصطفى ثابت ينعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
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نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتقدم ثابت، باسمه وباسم العاملين في الموقع بخالص التعازي للفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وتوفى منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد صلاة العصر، اليوم.

المستشار لاشين إبراهيم، من خريجي كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وصدر قرار جمهوري فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.

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