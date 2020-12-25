"الوطنية للانتخابات" تنعى المستشار لاشين إبراهيم

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض (رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات)، والذي وافته المنية صباح اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتوفى منذ قليل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وسيدفن في مسقط رأسه بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بعد صلاة العصر، اليوم.





المستشار لاشين إبراهيم، من خريجي كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة، وصدر قرار جمهوري فى أكتوبر 2017 برقم 503 لسنة 2017 باختياره رئيسًا للهيئة الوطنية للانتخابات.



