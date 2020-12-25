الدول العربية تدعم مرشحة البحرين لرئاسة منظمة السياحة العالمية

وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإجماع على طلب مملكة البحرين دعم المرشحة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة في شهر يناير المقبل.





وصرحت دينا الظاهر، مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الوزير مفوض، بأن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، تقدم بطلب إلى وزراء السياحة العرب خلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عقد افتراضيًا أمس، بالمنامة لدعم ترشيح الشيخة مي بنت محمد آل خليفة لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.





وأشار زايد بن راشد الزياني، إلى أن الشيخة مي بنت محمد آل خليفة تتمتع بخبرات طويلة ومكانة دولية رفيعة اكتسبتها خلال فترة عملها رئيسة للهيئة