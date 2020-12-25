وزير الأوقاف: من يزايد على مصر لا يفقه معنى الوطن

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يؤمن بالله واليوم الاخر يعمر الأرض، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي فن صناعة الحياة، وليس صناعة الموت، وأن نملىء الحياة بر ورحمة وصناعة وتجارة، مشددا على ضرورة أن نكون نموذج للدين الذي يهدف لعمارة الكون.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد أولاد دغيم بمرسى بمطروح، إلى أن من يؤمن بالله واليوم الآخر لا يخون وطنه، حيث أن خيانة الأوطان خيانة لله، فلا يبيع وطنه لأعدائه إلا من كان خائنا.

وشدد وزير الأوقاف، على ان مصر ستظل بلد الإيمان والإسلام وستظل، ومن يزايدون عليها لا يفقهون معنى الوطن. 

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