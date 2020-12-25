د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر، ببالغ الحزن والأسى، بخالص التعازي لأسرة وعائلة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي منذ قليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" .





ويتقدم ثابت، باسمه وباسم العاملين في الموقع بخالص التعازي للفقيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.



