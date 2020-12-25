26.5 مليون طن صادرات الغاز العربية الربع الثالث من 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
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أعلنت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من 2020، إلى نحو 26.5 مليون طن، بزيادة 700 ألف طن عن الربع الثاني، وبنسبة نمو 2.7%.

وأوضحت (أوابك) - في تقرير تناول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال الربع الثالث من 2020 - أن الدول العربية عززت مجتمعة من حصتها السوقية في السوق العالمي خلال الربع الثالث من 2020؛ حيث بلغت نحوا 31.6%، مقارنة بـ 30.1% خلال الربع الثاني، و28.5% خلال الربع الأول، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وعزت المنظمة ذلك إلى طبيعة التعاقدات القائمة على عقود طويلة الأمد بين الشركات الوطنية في الدول العربية، وعملائها في الأسواق الأوروبية والآسيوية؛ حيث تعد الدول العربية المورد الرئيسي المعتمد طويل الأمد لكبار المستهلكين في مختلف الأسواق، والأعلى موثوقية بين كل الدول المصدرة.

وأضافت (أوابك) أن تعافي أسعار الغاز يعود إلى انتعاش الطلب في عدة أسواق مستهلكة كبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، مدفوعا بنمو الطلب في قطاع الكهرباء بسبب ظروف الطقس الحار، بالإضافة إلى تخفيض الإنتاج من قبل كبار المنتجين للغاز الطبيعي المسال، في استجابة للتداعيات التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لإعادة التوازن بين العرض والطلب العالمي.

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