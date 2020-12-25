



الان.. الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة من رابط موقع القوى العاملة manpower الشغال بالبطاقة 2021





يبحث كثير من المصريين عن التفاصيل الخاصة بمنحة العمالة الغير منتظمة، حيث تم صرف أربع دفعات سابقة في بدايه العام الحالى 2020، وكان ذلك بالتزامن مع إنتشار فيروس كورونا، وفي الفتره الحاليه أمر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وزير القوى العاملة بصرف دفعة خامسة من المنحة، وذلك لمساعده المتضررين من أزمة إنتشار فيروس كورونا، حيث أثرت أزمة إنتشار فيروس كورونا على إقتصاد البلاد والحالة المادية للمواطنين.





منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة

من المتعارف عليه أنه تم إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث بدأت حالات الاصابة في زيادة بشكل كبير، لذلك سيتم صرف مرحله خامسة من منحة العمالة الغير منتظمة، كما يبحث جميع المستفيدين عن طريقة الاستعلام السريعة، حيث يمكن إرسال رسالة تحتوى على الرقم القومى على رقم 142، وسوف يأتي الرد فوراً برسالة تحتوى على تفاصيل المنحة.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

شهدت محركات البحث في جوجل نسبة بحث عالية جداً من قبل المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة في الدفع السابقة عن الرابط الخاص بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، لذلك نقدم لكم الآن الرابط الخاص بالاستعلام عن المنحة بكل سهولة:





- يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة ( اضغط هنا ).

- ويتم إختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- ثم يجب كتابة الرقم القومى.

- ويتم اختيار الدفعة الخامسة.

- وأخيراً يتم النقر على استعلام.



