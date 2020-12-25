جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من تحقيق الآتي:

ضبط (مسئول عن مصنع مستلزمات طبية - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "بدون ترخيص"، وإستغلاله فى تصنيع الكمامات الطبية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (عدد 4500 كمامة طبية معدة للبيع - 7000 قطعة "ملابس طبية" - 2،940 طن قماش لتصنيع الكمامات الطبية).

ضبط (عاملان بمصنع لتعبئة السكر - كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) لإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" وقيامهما بتجميع سلع تموينية مُدعمة "سكر تموينى" بقصد إعادة تعبئتها وبيعها بالأسواق على أنها غير مُدعمة "سكر حر" لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعثر بداخل المصنع على (3،614 طن "سكر" – 43 كيس فارغ معدة للتعبئة – ميزان – ماكينة لحام أكياس).


ضبط (مسئول عن مصنع لتصنيع علامات تجارية -كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وإستغلاله فى تصنيع علامات تجارية للملابس منسوبة لماركات عالمية "مقلدة" غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على (عدد 147،500 ألف قطعة لعلامات تجارية مختلفة"مقلدين").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ ساعة الا ربع

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ ساعة و 27 دقيقة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

تعرف على جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة

"بدون ترخيص".. ضبط صاحب مصنع بويات لإنتاج البويات من مواد رديئة ببدر

ضبط مصنعين لتصنيع حلوى المولد بدون ترخيص بالقاهرة

ضبط مصنعي حلوى مولد بدون ترخيص بالقاهرة والأقصر

ضبط مصنعين لإنتاج "حلاوة المولد" من خامات مجهولة المصدر

"جبن فاسده وسكر غير مرخص".. حملات مكثفة لتموين الإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

12:30 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن