



ننشر خطوات تظلمات منحة العمالة الغير منتظمة لصرف الـ500 جنيه | الخط الساخن للشكاوى





يبحث آلاف المواطنين عن وسيلة وخطوات تقديم تظلمات منحة العمالة الغير منتظمة ليكون بإمكانهم استحقاق منحة الـ500 جنيه التي أقرها رئيس الجمهورية للعمالة غير منتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وبدورنا ننشر كيفية التظلم على استحقاق المنحة إذ جرى رقم ساخن 142 للرد على كافة استفسارات الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة من خلال وزارتي الاتصالات والقوى العاملة.





تظلمات منحة العمالة الغير منتظمة

يستطيع المواطنون تقديم تظلم على منحة العمالة الغير منتظمة للمنحة المقدرة بـ500 جنيه شهريا بإرسال رسالة نصية على رقم 142 .





كذلك لابد أن تحتوى على الرقم القومي للمواطن مقدم التظلم والمكون من 14 رقما .





ووفقا لما تم إعلانه من وزارة القوى العاملة أنه سيتم الرد على الرسالة على نفس الرقم المرسل .





كذلك أوضحت الوزارة أن وحدة الرد الآلي بالاتصال بالخط الساخن على رقم 142 ستقوم بإعلام المتظلم عن مدى أحقية المواطن في المنحة أو عدم أحقيته .





الجدير بالذكر أن أكثر من 11 مليون مواطن قد أجروا اتصالات بالخط الساخن للتظلم على عدم استحقاق الدفعة الرابعة من المنحة الرئاسية.





موعد صرف الـ500 جنيه

- وكان رئيس الجمهورية وجه باستمرار صرف المنحة حتى نهاية العام الجاري.





- ثم بالفعل يجري صرف الدفعة الرابعة منذ يوم 16 ديسمبر الجاري والتي تستمر لمدة 10 أيام من تاريخ الصرف.





- كما سيجرى صرف الدفعة الخامسة خلال شهر يناير المقبل.





- فيم بلغ إجمالي المبلغ المخصص للمنحة 3 مليارات و 600 مليون جنيه.





أخيرا، نتمنى أن نكون قدمنا ما يفيد حضراتكم كيفية بشأن التظلم على استحقاق منحة الرئيس .





وذلك للعمالة غير منتظمة التي تمنحها الدولة للفئات الغير مسجلة في التأمينات الاجتماعية المتضررة من تداعيات كورونا .



