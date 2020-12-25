ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم تماثيل مقلدة للنصب على المواطنين بالقاهرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم 3 تماثيل مقلدة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بوقوع مشاجرة بدائرة القسم أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة (طرف أول "شخصين") وبحوزتهما عدد (3) تماثيل صغير الحجم "مقلدين" – (طرف ثانى "أحد الأشخاص") وبمواجهتهم أقر "الطرف الأول" بحيازتهم للتماثيل المقلدة المضبوطة بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، واتفاقهما على عرض المضبوطات على الثالث لشرائها عقب إيهامه بأثريتها واتفقا معه على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التماثيل إلا أنه حضر دون المبلغ المالي المتفق عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي "دون إصابات".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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