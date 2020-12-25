شرطيان يرفضان رشوة مالية نظير تسهيل تهريب أدوية لخارج البلاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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رفض فردا شرطة من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ من فردي الشرطة بقيام أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء) بعرض مبلغ مالي عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم ضبط ( عدد 4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية")، وذلك حال تواجد اثنين منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردي الشرطة، وضبط الآخرين حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول – أقراص).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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