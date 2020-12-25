السياحة التركية تعلن تراجع حاد في الوافدين الأجانب

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا انخفض بنسبة 61.93 بالمئة، على أساس سنوي، في نوفمبر الماضي.

 

ووفقا للبيانات فقد تراجع عدد الزوار الأجانب الوافدين إلى تركيا ليبلغ 833 ألفا و991 شخصا، إذ يعانى قطاع السياحة والسفر من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

 

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الجاري بنسبة 71.95 بالمئة على أساس سنوي، إلى 12.03 مليون شخص.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

12:30 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن