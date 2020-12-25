جهود الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (4296) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (4296) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12408) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12408) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات





الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا.





الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية