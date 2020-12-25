جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – أقمشة – قطع غيار موتوسكيلات – مستلزمات طبية).
فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار: ضبط عدد (1) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1151) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (186) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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