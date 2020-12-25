جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:





في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية – أقمشة – قطع غيار موتوسكيلات – مستلزمات طبية).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار: ضبط عدد (1) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا.





فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1151) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (186) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3) قضايا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.