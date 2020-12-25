الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
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كشف عصام سالم رئيس المنظومة الاعلامية بنادي الزمالك، عن سر زيارة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 


وقال سالم في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "الوزير عقد جلسة مع فرجاني، من أجل شكره علي موقفه الرائع مع بعثة منتخب الشباب التي كانت متواجدة في تونس خلال الفترة الماضية". 


وتابع: "لم يتم التطرق خلال الجلسة عن تجديد عقد اللاعب التونسي مع نادي الزمالك، وكل ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

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