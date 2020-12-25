لامبارد: لن ننخدع في ترتيب آرسنال في الدوري الإنجليزي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
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أكد المدير الفني لتشيلسي، فرانك لامبارد، أن التراجع الذي يعيشه آرسنال منذ فترة لا يعد مؤشراً لقوة المواجهة المقررة على ملعب "الإمارات"، في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس.


رفض لامبارد التعليق بشأن الوضع الحالي لآرسنال، حيث يرى أن مواجهات الديربي تحمل حافزاً وحماساً إضافيين.


وقال لامبارد: "لن يخدعني بوضعهم في الوقت الحالي، وإنما ما يشغلني هو جودة وكفاءة الفريق، وهو آرسنال فريق يتمتع بجودة عالية".


وأضاف: "واجهوا بعض النتائج الصعبة مؤخراً، لكن عندما تخوض مواجهة الديربي، فإن هذا لا يحمل أهمية كبيرة، أحياناً تكون فكرة خوض مباراة ديربي بمثابة الحافز الذي يحتاجه الفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة، علينا توقع ظهور آرسنال بأفضل مستوياته".

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