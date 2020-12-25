ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 77667 حكما قضائيا متنوعا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 196 قطعة سلاح ناري، بحوزة 167 متهما) وذلك على النحو التالي:

(13) بندقية آلية.
بندقية رصاص.
(29) بندقية خرطوش.
)8) طبنجات.
(145) فرد محلى.
(166) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(214) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (77667) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6678) محكوم عليه، وذلك على النحو التالي:

(364) حكم جناية.
(23445) حكم حبس جزئى.
(4532) حكم حبس مستأنف.
(38693) حكم غرامة.
(10633) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين إرتكبوا (12) حادث متنوع.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (265) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (21،190 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (13،111 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،591 كيلو جرام).
كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،927 كيلو جرام).
كمية من مخدر الشابو وزنت (1،320 كيلو جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (265 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (260 جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (120 جرام).
كمية من مخدر الأيس وزنت (15 جرام).
عدد (5076) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (39) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (29) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (263) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها: إعادة (سيارتين).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (22201) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (9) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ 42 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 3 ساعات

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ ربع ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ أقل من ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 210 قطعة سلاح بحوزة 192 متهمًا

تنفيذ 82277 حكم قضائي متنوع وضبط 212 قطعة سلاح ناري

ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة.. ضبط 231 قطعة سلاح ناري و295 قضية مخدرات

ضبط 121 قضية مخدرات وتنفيذ 53248 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 261 قضية مخدرات وتنفيذ 81632 حكما قضائيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

12:30 م

د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

12:32 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن