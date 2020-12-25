"الداخلية" تضبط 31 تاجر مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:





ضبط (عدد 105 طربة من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من الأقراص المخدرة – 7 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (سبعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الإسماعيلية.





ضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 3 هاتف محمول) بحوزة (ثلاثة أشخاص) بمديرية أمن الإسكندرية.





ضبط (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض – "مطواه" – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بمديرية أمن الدقهلية.





ضبط (عدد 24 طربة من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 4 هاتف محمول) بحوزة (أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بمديرية أمن الشرقية.





ضبط (كمية من مخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة (شخصين) بمديرية أمن قنا.





ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الماريجوانا – 6 هاتف محمول – مبالغ مالية – ميزان حساس) بحوزة (أربعة أشخاص) بمديرية أمن الحيزة.





ضبط (كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية – 4 هاتف محمول) بحوزة (أربعة أشخاص "لهم معلومات جنائية") بمديرية أمن السويس.





ضبط (كمية من مخدر الحشيش – مبالغ مالية – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن مطروح.





ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (شخص) بمديرية أمن البحيرة.





كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كميات من مخدر البانجو والحشيش) بحوزة (ثلاثة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") فى إستهداف منطقة طوخ بنطاق مديرية أمن القليوبية.





كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة بإستهداف البؤر الإجرامية من ضبط (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة أحد العناصر الإجرامية خلال إستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن "الشرقية والإسماعيلية".



