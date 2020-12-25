وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
قام وفد من الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة الاستاذ محب شفيق الأمين العام للاتحاد بزيارة عدد من الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي حيث قام الوفد بزيارة كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الارثوذكس بمنطقة الشاطبي بالاسكندريه وقدم الوفد التهنئة للاب بيترس مظهر راعي الكنيسة ثم توجة الوفد الي كاتدرائية القيامه للأقباط الكاثوليك بمنطقة محطة الرمل وقدم التهنئة لكهنة وشعب الكنيسة كما زار الوفد كنائس الروم الكاثوليك والنيابة الرسولية للاتين الكاثوليك لتقديم التهنئة.

وتواجد خلال تهنئة وفد الاتحاد للكنائس السادة النواب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ وسامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ
وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد في هذة المناسبة المباركة وفي ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا نتضرع الي الله ان يحمي مصر الحبيبة وقائدها الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وان ينجي العالم من هذا الوباء كما نتضرع ان يعم السلام والأمان والمحبة كل ارجاء العالم.
وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

أخبار تهمك

الزمالك يكشف سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

د. مصطفى ثابت يعزي عائلة المستشار لاشين إبراهيم عقب وفاته متأثرا بكورونا

منذ 41 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ يوم

"الفجر" تنعى المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"

منذ ربع ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

منذ 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

وكيل صلاح يباشر خطة الرحيل عن ليفربول

12:30 م

هدف الأهلي والزمالك.. الجونة يحدد مطالبه لبيع والتر بواليا

11:00 ص

بسبب موسيماني.. الأهلي يرفض رحيل نجمه إلى العين الإماراتي

10:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن