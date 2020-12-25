وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد

وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:09 م
ماريان ناجى
Advertisements
قام وفد من الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة الاستاذ محب شفيق الأمين العام للاتحاد بزيارة عدد من الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي حيث قام الوفد بزيارة كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الارثوذكس بمنطقة الشاطبي بالاسكندريه وقدم الوفد التهنئة للاب بيترس مظهر راعي الكنيسة ثم توجة الوفد الي كاتدرائية القيامه للأقباط الكاثوليك بمنطقة محطة الرمل وقدم التهنئة لكهنة وشعب الكنيسة كما زار الوفد كنائس الروم الكاثوليك والنيابة الرسولية للاتين الكاثوليك لتقديم التهنئة.
وتواجد خلال تهنئة وفد الاتحاد للكنائس السادة النواب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ وسامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ
وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد في هذة المناسبة المباركة وفي ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا نتضرع الي الله ان يحمي مصر الحبيبة وقائدها الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وان ينجي العالم من هذا الوباء كما نتضرع ان يعم السلام والأمان والمحبة كل ارجاء العالم.
وتواجد خلال تهنئة وفد الاتحاد للكنائس السادة النواب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ وسامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ
وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد في هذة المناسبة المباركة وفي ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا نتضرع الي الله ان يحمي مصر الحبيبة وقائدها الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وان ينجي العالم من هذا الوباء كما نتضرع ان يعم السلام والأمان والمحبة كل ارجاء العالم.