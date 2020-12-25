وفد "أقباط من اجل الوطن" يهنئ الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد



وتواجد خلال تهنئة وفد الاتحاد للكنائس السادة النواب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ وسامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ

وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد في هذة المناسبة المباركة وفي ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا نتضرع الي الله ان يحمي مصر الحبيبة وقائدها الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي وان ينجي العالم من هذا الوباء كما نتضرع ان يعم السلام والأمان والمحبة كل ارجاء العالم.

قام وفد من الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة الاستاذ محب شفيق الأمين العام للاتحاد بزيارة عدد من الكنائس التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي حيث قام الوفد بزيارة كنيسة القديس أنطونيوس الكبير للروم الارثوذكس بمنطقة الشاطبي بالاسكندريه وقدم الوفد التهنئة للاب بيترس مظهر راعي الكنيسة ثم توجة الوفد الي كاتدرائية القيامه للأقباط الكاثوليك بمنطقة محطة الرمل وقدم التهنئة لكهنة وشعب الكنيسة كما زار الوفد كنائس الروم الكاثوليك والنيابة الرسولية للاتين الكاثوليك لتقديم التهنئة.