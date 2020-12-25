جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أولى فاعليات بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة بالدورة ال48 للشهيد الرفاعى، التى تستضيفها جامعة الإسكندرية بإستاد الجامعة، يشارك فى هذه الدورة، 32 جامعة حكومية وخاصة، بإجمالى 295 طالب وطالبة وفريق من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتستمر فاعليات البطولة لمدة ثلاث أيام.

ولفت رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والكشف الطبي على كافة المشاركين قبل بدء المسابقات، وتوجيههم بضرورة الإلتزام باجراءات التباعد داخل غرف الملابس، وتوفير المسافة الآمنة بين اللاعبين، كما تم توفير حجرة للعزل الصحى، وأخرى للطاقم للإشراف الطبي.

ومن جانبه أكد جابر على جاهزية جامعة الإسكندرية لإستئناف الأنشطة الرياضية وفقًا لشروط الإتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وأعلن عن فوز جامعة الاسكندرية بالمركز الأول فى مسابقة 50 متر حرة طلبة والمركز الأول فى مسابقة 50 متر طالبات والمركز الثالث 100 متر ظهر طلبة والمركز الثانى طالبات وأيضًا فازت بالمركز الثاني 200 متر طلبة
فراشة ومركز اول تتابع 4م ×100 طالبات ومركز ثانى 4م ×100 طلبة، والمركز الثانى والثالث 50 متر حرة من ذوى الهمم وتستمر فاعليات البطولة حتى غدًا السبت.
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)
جامعة الاسكندرية تستضيف بطولة الجامعات والمعاهد المصرية للسباحة "دورة الشهيد الرفاعى 48" (صور)

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