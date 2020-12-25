قطع المياه عن مدينة كفر الشيخ وجزء من مركز الرياض غدا السبت

Advertisements



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، قطع المياه غدا السبت عن مدينة كفر الشيخ بالكامل وأيضا قري ومناطق شرق المركز، وكذلك أجزاء من مركز الرياض.



وأضافت الشركة، في بيان، أن إنقطاع المياه سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، أعمال تطهير المحطتين 1،2 بمدينة كفرالشيخ، إضافة لصيانتها وتعقيمها، مطالبًا المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.



وأكدت الشركة، أنه سيتم تدبير سيارات محملة بمياه شرب صالحة للشرب بالمواقع المقطوع عنها المياه خلال الفترة التي ستنقطع عنها المياه