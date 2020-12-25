بتكلفة 9 ملايين جنيه. افتتاح 4 مساجد بقرى كفر الشيخ

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تشهد 4 قرى تابعة ل4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ افتتاح 4مساجد بتكلفة إجمالية 8ملايين و855 الف جنيه، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ عطا بسيوني مدير عام الدعوة بالمديرية.



وقال محافظ كفرالشيخ، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا ببناء وتعمير المساجد، فتم بناء وتعمير وافتتاح 32 مسجدا جديدا منهم 4مساجد سيتم افتتاحهم اليوم، وانه كلف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، و4 رؤساء مدن بحضور الافتتاح.



وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف بكفر الشيخ، سيتم افتتاح 4مساجد، المسجد الكبير بقربة آصف التابعة لمركز سيدي سالم على مساحة 723مترا بتكلفة 3ملايين و615الف جنيه، ومسجد التوحيد بقرية كفر قتة لمركز بيلا على مساحة 274.5 مترا بتكلفة مليون و372 ألف و500 جنيه، ومسجد عزبة ميزار بقرية شنو بمركز كفر الشيخ، على مساحة 580 مترًا، بتكلفة 2 مليون و900الف جنيه ومسجد العقابية، بمركز الرياض غرب على مساحة 193.5مترا بتكلفة967 ألف و500 جنبه.



وأضاف الشيخ عطا بسيوني، مدير عام الدعوة، انه نم فرش المساجد والتي ستستقبل المصلين اليوم الجمعة، مع التشديد على ارتداء الكمامات، واصطحاب المصليات، ورش وتعقيم المساجد.