نجم الأهلي الأسبق يشيد بقدرات موسيماني مع الأهلي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
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أشاد أسامة عرابي، لاعب ومدرب النادي الأهلي سابقا، بمستوى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة الماضية.

وأكد أسامة عرابي في تصريحات عبر برنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "موسيماني حقق للأهلي واحدة من أغلي البطولات لكنه  بعيد عن المقارنة مع جوزية وفايتسا".

وتابع:"مباريات الأهلي والزمالك تظل ذات طابع خاص والتتويج بدوري الأبطال غاية في الأهمية".

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